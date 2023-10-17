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Немецкой экономике грозит вторая рецессия за год - Bloomberg
Немецкой экономике грозит вторая рецессия за год из-за спада промышленности, сообщает агентство Bloomberg. По итогам третьего квартала, ВВП Германии снизился на 0,2 %. И есть большая вероятность, что крупнейшая экономика Европы упадет еще на 0,1 процентного пункта до конца 2023 года. Согласно прогнозу, пять кварталов подряд она вообще не будет расти.
Только в 2024 году начнется незначительное восстановление - всего на 0,1 процентного пункта. При этом слабые темпы роста будут сопровождать экономику ФРГ на протяжении нескольких лет из-за ряда структурных проблем. Среди причин называют низкий экспортный спрос в Китае и энергетический кризис из-за отказа от российского газа.
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