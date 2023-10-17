Немецкой экономике грозит вторая рецессия за год - Bloomberg

Немецкой экономике грозит вторая рецессия за год из-за спада промышленности, сообщает агентство Bloomberg. По итогам третьего квартала, ВВП Германии снизился на 0,2 %. И есть большая вероятность, что крупнейшая экономика Европы упадет еще на 0,1 процентного пункта до конца 2023 года. Согласно прогнозу, пять кварталов подряд она вообще не будет расти.