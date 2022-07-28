Неморгающий Джо Байден испугал американцев

В США опасаются энергетического бумеранга от кризиса в Европе - сообщает CNN. Американцы продолжают выстраиваться в очереди за бесплатными продуктами. Эксперты пророчат стране рецессию и усугубление экономических проблем. Но на это президент Байден даже и глазом не моргнул. В интернете активно распространяется видео, на котором глава Белого дома не моргал в течение 17 секунд. Этот факт взбудоражил конспирологов. Шутят, что Сонный Джо стал роботом или жертвой сильных стимуляторов.



За 94 секунды ролика президент США моргнул лишь дважды. В комментариях под видео развернулась настоящая дискуссия. Пользователи соцсетей пишут: "он похож на сумасшедшего" и "это одна из самых жутких вещей, которые я когда-либо видел".