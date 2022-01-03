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Немцам обещают переход с полуфабрикатов на биопродукты: мясо - по 80 евро, молоко - по 10
Министр сельского хозяйства Германии обещает приложить все усилия к тому, чтобы немцы перешли с полуфабрикатов на питание так называемыми биопродуктами. Специальная комиссия в ФРГ занимается исследованиями в этой области. По ее подсчетам, в счастливом "зеленом" будущем килограмм биоговядины будет стоить 80 евро - против сегодняшних 13-ти. Но можно будет утешать себя тем, что биомолоко окажется дороже обычного всего лишь в пять раз - его цена составит 10 евро за литр. Сам министр передвигается исключительно на велосипеде и при его зарплате, наверное, сможет позволять себе иногда молоко да мясо, правда, сводя семейный баланс, решать ему придется еще и проблему отопления с освещением - в канун Нового года, по настоянию "зеленых" была закрыта половина атомных станций Германии, включая самую мощную в Европе. Цены на электричество за последний год уже взлетели втрое. Закрытие АЭС создает дефицит, что, несомненно, проявится новым ростом тарифов.
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