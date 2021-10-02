Немцам предлагают готовиться к суровой зиме

В Германии в качестве социальной рекламы на телевидении и в интернете показывают обучающие видеоролики: немцам рассказывают, как оклеивать окна, экономно обогреваться и даже как построить печку из подручных материалов. Федеральное ведомство по чрезвычайным ситуациям допускает возможность блэкаутов зимой и предлагает гражданам к ним готовиться.