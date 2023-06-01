ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Немцам предложили ограничить потребление мяса до 10 г в день

ВВП сокращается. Германия переживает первую рецессию со времен пандемии коронавируса. Несмотря на замедление инфляции, в годовом выражении цены на продукты в мае выросли почти на 15 %.

При этом власти страны дают весьма сомнительные рекомендации. Так, министр продовольствия и сельского хозяйства предложил немцам существенно ограничить потребление мяса - до 10 г в день. Это бутерброд с колбасой раз в три дня или сарделька раз в десять дней.Такие меры экономии, считают в Партии зеленых, не только сохранят семейный бюджет, но и благотворно скажутся на сохранении климата.

Ограничений в своем рационе немцы не проявляют, зато активно думают, где добыть провиант.Сотрудники продовольственных банков фиксируют рост обращений за последний год.

Мы обслуживали 100-120 домохозяйств до начала конфликта в Украине. А сейчас их около 200.
Кристин Клар, координатор продовольственного банка (Германия)

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все