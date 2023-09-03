Немцев призвали экономить газ

Некогда мощнейшая экономика Европы продолжает пожинать плоды санкционной политики. Власти Германии уже с сентября призывают жителей экономить газ, сообщает издание "Цайт". По словам главы немецкого регулятора, газохранилища страны пока наполнены, также есть альтернативные источники поставок.

Однако рано говорить о том, что страна однозначно справится с грядущим зимним сезоном. Ведь цена за газ все еще выше, чем была до февраля прошлого года.