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Немцев призвали экономить газ

Некогда мощнейшая экономика Европы продолжает пожинать плоды санкционной политики. Власти Германии уже с сентября призывают жителей экономить газ, сообщает издание "Цайт". По словам главы немецкого регулятора, газохранилища страны пока наполнены, также есть альтернативные источники поставок.

Однако рано говорить о том, что страна однозначно справится с грядущим зимним сезоном. Ведь цена за газ все еще выше, чем была до февраля прошлого года.

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