Немцев в 2023 году ждет резкое повышение тарифов на электроэнергию

В Новый год с новыми ценами. Жителей Германии ждет резкое повышение тарифов на электричество с начала 2023-го, информирует Der Spiegel.

С января поставщик в Кельне за основное снабжение будет взимать в два раза больше за киловатт-час.

Авторы публикации подчеркивают, что 2023-й начнется для немцев с необходимости начать экономить. Поставщики электричества пытаются переложить увеличение оптовых цен на простых потребителей.