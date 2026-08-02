Массовая демонстрация сторонников мира состоялась в Берлине. На улицы германской столицы вышли тысячи человек: они требовали от властей ФРГ немедленно прекратить любой экспорт оружия, а также остановить поддержку украинского правительства, ведь именно это, полагают манифестанты, придает кровопролитию на востоке Европы его бесконечность и бессмысленность.

Лозунг "Добиться мира без оружия!" все более популярен в Германии. Организация под названием "Нас много", которая провела нынешнюю акцию в Берлине, уже объединяет сотни тысяч немцев по всей стране.