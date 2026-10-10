Немцы вышли на улицы Берлина с требованием отставки канцлера

Массовая акция протеста в Берлине: тысячи немцев вышли на демонстрацию в центре столицы. Среди требований и немедленная отставка канцлера Мерца. По данным местного телеканала, митингующие призывают к кардинальному пересмотру курса Берлина. Они требуют ужесточить миграционную политику страны и разворачивают баннеры с призывами к миру.

Протесты вспыхнули на фоне глубокого политического кризиса в ФРГ. Общественное недовольство подтверждают и свежие соцопросы: рейтинг правящего блока ХДС/ХСС обвалился до исторического минимума в 18 %. Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль подчеркнула, что немецкое общество стремительно теряет доверие к любым обещаниям действующего канцлера.