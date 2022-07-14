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"Это самое некомпетентное правительство в истории Федеративной Республики" - немцы требуют отставки Шольца
"Больше не мой канцлер! Он всегда будет лжецом" и "Шольц должен как можно скорее освободить кресло" - читатели немецкой газеты Bild призвали канцлера к отставке. Эта реакция к материалу издания, где сказано, что в Германии повысится налог на выбросы углекислого газа.
В Twitter немцы негодуют по поводу действий правительства.
"Правительство терпит неудачу по всем фронтам и вредит населению! Они даже не уходят в отставку по собственному желанию, а выборов нет".
"Партия "зеленых" состоит из лицемеров. Главные из них - Шольц и Хабек. Лицемерный союз".
"Требуем отставки федерального правительства. Оно сеет хаос".
"Надеюсь, осенью будут новые выборы. Это самое некомпетентное правительство в истории Федеративной Республики".
Жители Германии могут столкнуться с резким повышением стоимости газа в следующем году. Руководитель Немецкого федерального сетевого агентства Клаус Мюллер прогнозирует рост цен на газ для потребителей по меньшей мере в три раза.
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