"Это самое некомпетентное правительство в истории Федеративной Республики" - немцы требуют отставки Шольца

"Больше не мой канцлер! Он всегда будет лжецом" и "Шольц должен как можно скорее освободить кресло" - читатели немецкой газеты Bild призвали канцлера к отставке. Эта реакция к материалу издания, где сказано, что в Германии повысится налог на выбросы углекислого газа.

В Twitter немцы негодуют по поводу действий правительства.

"Правительство терпит неудачу по всем фронтам и вредит населению! Они даже не уходят в отставку по собственному желанию, а выборов нет".

"Партия "зеленых" состоит из лицемеров. Главные из них - Шольц и Хабек. Лицемерный союз".

"Требуем отставки федерального правительства. Оно сеет хаос".

"Надеюсь, осенью будут новые выборы. Это самое некомпетентное правительство в истории Федеративной Республики".