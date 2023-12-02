Немцы подрались в очереди за едой - в драке участвовали около 100 человек

В Европе экономическая ситуация становится все хуже. Германия, по оценке Бундесбанка, уже вошла в процесс рецессии. Уровень безработицы в стране достиг максимального за 2,5 года значения - почти 6 %. При этом на социальные пособия продолжают претендовать многочисленные беженцы.



Доходит уже до того, что за кусок хлеба буквально дерутся. В Берлине в очереди за едой завязался конфликт, который перешел в побоище. В драке участвовали около 100 человек. Столько же прибыло полицейских, чтобы усмирить толпу. Пострадали 3 человека.

