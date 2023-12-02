ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Немцы подрались в очереди за едой - в драке участвовали около 100 человек

В Европе экономическая ситуация становится все хуже. Германия, по оценке Бундесбанка, уже вошла в процесс рецессии. Уровень безработицы в стране достиг максимального за 2,5 года значения - почти 6 %. При этом на социальные пособия продолжают претендовать многочисленные беженцы.

Доходит уже до того, что за кусок хлеба буквально дерутся. В Берлине в очереди за едой завязался конфликт, который перешел в побоище. В драке участвовали около 100 человек. Столько же прибыло полицейских, чтобы усмирить толпу. Пострадали 3 человека.

Во Франции мигранты ворвались на строительный объект

Бунт устроили во Франции. На окраине Парижа активисты, выступающие за права бездомных, зашли на закрытую территорию будущего спортивного объекта и начали выкрикивать лозунги в поддержку нелегалов-строителей.

Дело в том, что к возведению стадиона к Олимпиаде 2024 года привлекают людей без документов, чтобы удешевить процесс. Митингующие требовали остановить машину эксплуатации и легализовать работников. "Не будет документов - не будет Олимпийских игр", - гласит один из лозунгов.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все