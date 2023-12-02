3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Немцы подрались в очереди за едой - в драке участвовали около 100 человек
В Европе экономическая ситуация становится все хуже. Германия, по оценке Бундесбанка, уже вошла в процесс рецессии. Уровень безработицы в стране достиг максимального за 2,5 года значения - почти 6 %. При этом на социальные пособия продолжают претендовать многочисленные беженцы.
Доходит уже до того, что за кусок хлеба буквально дерутся. В Берлине в очереди за едой завязался конфликт, который перешел в побоище. В драке участвовали около 100 человек. Столько же прибыло полицейских, чтобы усмирить толпу. Пострадали 3 человека.
Во Франции мигранты ворвались на строительный объект
Бунт устроили во Франции. На окраине Парижа активисты, выступающие за права бездомных, зашли на закрытую территорию будущего спортивного объекта и начали выкрикивать лозунги в поддержку нелегалов-строителей.
Дело в том, что к возведению стадиона к Олимпиаде 2024 года привлекают людей без документов, чтобы удешевить процесс. Митингующие требовали остановить машину эксплуатации и легализовать работников. "Не будет документов - не будет Олимпийских игр", - гласит один из лозунгов.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов