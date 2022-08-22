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Немцы пришли в ярость после слов Кличко о России
"Пусть помолчит!" Немцы пришли в ярость после слов Кличко о России, сообщает РИА Новости.
Пользователей Twitter возмутил призыв мэра Киеваизолировать Россию "железным занавесом". "Европа должна отгородиться от России "железным занавесом", запретив гражданам РФ приезжать в ЕС.Железный занавес" должен быть возвращен", - подчеркнул Кличко и пояснил, что "россияне наслаждаются жизнью в Европе", а вовсе не страдают от санкций.
Виталий Кличко (Фото: Pavlo Gonchar / SOPA Images / ZUMA / ТАСС)
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