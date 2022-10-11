Немцы призвали Байдена одуматься

У читателей немецкого издания Die Welt вызвало недоумение обещание президента США Джо Байдена предоставить Украине передовые системы ПВО, сообщает РИА Новости. Они призвали главу Белого дома одуматься и подтолкнуть Киев к мирным переговорам.

"Никакой дальнейшей эскалации. Очень странно, что после всех провокаций Украины в отношении России наши детсадовские политики продолжают ее спонсировать",

- написал один из пользователей.

"Если бы США оставались в стороне, конфликт на Украине давно был бы решен. У нас нет больше денег и оружия для украинского президента, который подталкивает НАТО к ядерному удару по России и не желает вести переговоры",

- согласился другой.

"Руководство Украины куплено. Почему? Да потому что оно целенаправленно разрушает экономику западных стран, не хочет договариваться и только требует. Байдену следует одуматься и не предоставлять Украине ПВО, так как войну с Россией мы не осилим, в лучшем случае она закончится многочисленными жертвами",

- констатировал еще один читатель.

"Никакого оружия для Украины! Какие цели она преследует? Требовательный тон Киева настораживает меня. Все его требования ведут к тому, чтобы подтолкнуть нас к прямой конфронтации с Россией",