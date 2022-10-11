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Немцы призвали Байдена одуматься
У читателей немецкого издания Die Welt вызвало недоумение обещание президента США Джо Байдена предоставить Украине передовые системы ПВО, сообщает РИА Новости. Они призвали главу Белого дома одуматься и подтолкнуть Киев к мирным переговорам.
"Никакой дальнейшей эскалации. Очень странно, что после всех провокаций Украины в отношении России наши детсадовские политики продолжают ее спонсировать",
- написал один из пользователей.
"Если бы США оставались в стороне, конфликт на Украине давно был бы решен. У нас нет больше денег и оружия для украинского президента, который подталкивает НАТО к ядерному удару по России и не желает вести переговоры",
- согласился другой.
"Руководство Украины куплено. Почему? Да потому что оно целенаправленно разрушает экономику западных стран, не хочет договариваться и только требует. Байдену следует одуматься и не предоставлять Украине ПВО, так как войну с Россией мы не осилим, в лучшем случае она закончится многочисленными жертвами",
- констатировал еще один читатель.
"Никакого оружия для Украины! Какие цели она преследует? Требовательный тон Киева настораживает меня. Все его требования ведут к тому, чтобы подтолкнуть нас к прямой конфронтации с Россией",
- возмутился читатель.
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