Венки у зданий правительства и растоптанные цветы для правоохранителей. В Молдове десятки тысяч протестующих вышли на улицы Кишинева. Обменять "Санду - на дрова" местные жители уже не надеются. Требуют отставки правительства и проведения досрочных выборов. Демонстративно сжигают свои счета за коммунальные услуги на главных площадях столицы. Расплачиваться за устроенный властями кризис не намерены. Масштабный митинг закончился ожесточенными столкновениями. Правоохранители задерживали мирных протестующих по всем канонам европейской "демократии" - с дубинками и насилием.

По сообщениям местной полиции, задержаны 65 участников акции, причем четверо из них несовершеннолетние.

Германия

А в Германии энергокризис рискует вызвать глубокий внутренний раскол. С сентября в стране прошли без малого 4 с половиной тысячи акций протеста против политики властей. Каждую неделю на улицы выходит более сотни тысяч человек - информирует "Вельт". Внегласным центром недовольства действиями правительства стал Лейпциг. Жители Германии продолжают выходить на демонстрации, несмотря на жестокие разгоны.

Вена, Австрия

"Остановите обнищание, остановите санкции!" - с такими призывами вышли демонстранты в Вене. Австрийцы призвали прекратить антироссийскую политику и перестать потакать Вашингтону. Однако голос граждан европейские политики слышать не желают и, похоже, повернулись к собственному народу спиной.