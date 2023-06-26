Тотальной милитаризации НАТО "наелись" уже все рядовые европейцы. И пока власти ФРГ обещают деньги и оружие Украине, обещают больше немецких солдат в Прибалтику, в самой Германии люди негодуют от отношения к себе. В стране вспыхнули массовые протесты против политики зеленых. Десятки тысяч граждан недовольны правительством, которое фактически проводит политику экологического терроризма. На акцию под лозунгом "Долой зеленое безумие" выехали на своих тракторах сотни фермеров. Под предлогом защиты климата из них выжимают последние соки на нужды армии. Это уже обошлось ЕС в 18 миллиардов прямых расходов в сторону Украины, не считая трат на поддержку беженцев. Помимо военных расходов, конфликт на востоке Европы вызвал уже множество реальных экологических катастроф.