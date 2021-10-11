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Немцы требуют выхода Польши из Евросоюза
Жители Германии против того, чтобы Польша оставалась в Евросоюзе. Такие комментарии оставляют пользователи сайта популярного немецкого издания "Шпигель". Журнал опубликовал материал о споре между Варшавой и Брюсселем.
Читатели резко раскритиковали решение официальной Польши, предложили ей выйти из организации, а в первую очередь, призвали Евросоюз урезать субсидии Варшаве. Комментаторы указывают, что Польша - одна из стран, которые более всего выигрывают от ЕС, и в то же время, один из самых злостных нарушителей спокойствия. В отношениях Варшавы и Брюсселя также неясной остается ситуация с работой шахты "Туров". Ранее суд Евросоюза в Люксембурге вынес решение о прекращении добычи по экологическим соображениям и штрафам по 500 тысяч евро за каждый день работы забоя. Однако Польша его проигнорировала. В правительстве страны сообщили, что не собираются закрывать "Туров", так как это поставит под угрозу стабильность польской энергосистемы.
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