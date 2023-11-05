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Немцы устали от украинцев
Германии надоело выбрасывать деньги на ветер. Там, глядя на то, как неплохо устроились беженцы из Украины, задаются закономерным вопросом: почему лишь каждый пятый трудоспособный украинец работает, а остальные сидят на пособиях? Об этом пишет немецкий журнал Spiegel.
Для сравнения - в Польше работают 66 процентов украинцев, в Нидерландах - 70, а в Германии - всего 19. Один из чиновников от правящей партии называет "совершенно неправильным решением" предоставить украинцам так называемое пособие гражданина.
Учитывая, что помимо денег им оплачивается отдельное жилье, для многих беженцев из Украины "диван удобнее, чем курс немецкого языка", считает политик.
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