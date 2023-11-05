Немцы устали от украинцев

Германии надоело выбрасывать деньги на ветер. Там, глядя на то, как неплохо устроились беженцы из Украины, задаются закономерным вопросом: почему лишь каждый пятый трудоспособный украинец работает, а остальные сидят на пособиях? Об этом пишет немецкий журнал Spiegel.

Для сравнения - в Польше работают 66 процентов украинцев, в Нидерландах - 70, а в Германии - всего 19. Один из чиновников от правящей партии называет "совершенно неправильным решением" предоставить украинцам так называемое пособие гражданина.