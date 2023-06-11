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Немцы возмущены новым законом об отоплении
Новый повод для недовольства подготовила для немцев правящая коалиция. Около 13 тысяч человек вышли в городе Эрдинге на демонстрацию против закона об отоплении. Он предусматривает со следующего года использование для обогрева не менее 65 процентов возобновляемых источников энергии. А к 2045 году все системы, работающие на ископаемом топливе, будут запрещены.
Несмотря на протесты, спорный законопроект уже одобрил Кабинет министров. И по плану до летних каникул его должен принять бундестаг.
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