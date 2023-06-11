Немцы возмущены новым законом об отоплении

Новый повод для недовольства подготовила для немцев правящая коалиция. Около 13 тысяч человек вышли в городе Эрдинге на демонстрацию против закона об отоплении. Он предусматривает со следующего года использование для обогрева не менее 65 процентов возобновляемых источников энергии. А к 2045 году все системы, работающие на ископаемом топливе, будут запрещены.