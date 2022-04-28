Немцы выступают против военных поставок Украине

Акцией протеста встретили рядовые граждане Германии одобрение парламентом призыва к правительству расширить военную помощь Киеву. Хотя документ носит рекомендательный характер, его принятию предшествовали жаркие дебаты. Немецкие партии "Альтернатива для Германии" и Левая партия настойчиво выступают против расширения военных поставок. Речь идет, в том числе, и о тяжелом вооружении для Украины. Отметим, пока канцлер Олаф Шольц проявляет осторожность в вопросе расширения поставок оружия украинским властям.