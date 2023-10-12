Немцы выступают за досрочные выборы - опубликованы данные нового опроса

Большинство жителей Германии выступает за прекращение полномочий правящей коалиции во главе с канцлером Олафом Шольцем. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные изданием Bild. Данные показали, что граждане ФРГ массово отворачиваются от правящих партий. В частности, 57 % респондентов хотят проведения досрочных выборов. И лишь менее трети согласны, чтобы федеральное правительство продолжило работу. Больше всего жители страны недовольны миграционной и жилищной политикой, пенсионным и социальным обеспечением, а также состоянием дел в энергетике. Однако, по словам аналитиков, несмотря на неудачу на выборах, правительство Шольца вряд ли пойдет на резкую смену курса.