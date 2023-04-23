Украине нужно в 10 раз больше оружия. Западные государства должны перейти все "искусственные красные линии" и выделить на вооружение страны 1 % своего ВВП. Ненасытные прихоти киевского режима транслирует замглавы украинского МИД и по совместительству бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник. По словам Генсека НАТО в Киеве, размер помощи Украине уже преодолел отметку в 150 миллиардов евро.