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Ненасытность Киева: Украине нужно в 10 раз больше оружия
Украине нужно в 10 раз больше оружия. Западные государства должны перейти все "искусственные красные линии" и выделить на вооружение страны 1 % своего ВВП. Ненасытные прихоти киевского режима транслирует замглавы украинского МИД и по совместительству бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник. По словам Генсека НАТО в Киеве, размер помощи Украине уже преодолел отметку в 150 миллиардов евро.
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