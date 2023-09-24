3.40 RUB
3.40 USD
3.59 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Ненависть к России наносит ущерб экономике Польши
У Польши ненависть к России превышает любовь к своей стране, поэтому она наносит ущерб, в частности государственной экономике. Такое мнение раскрыто в издании Myśl Polska.
По мнению автора статьи, польская политика строится на том, чтобы доказать, кто больше всех любит США и презирает все российское. "Наше счастье - счастье Америки. Наша радость - насолить России. Собственное счастье нас не интересует", - заявлено в материале. Такой позиции придерживается и польская правящая партия "Право и справедливость", благодаря политике которой американо-индийский торговый маршрут обойдет территорию России. Из-за этого Польша не станет одним из важных инфраструктурных центров. Сегодня в Польше зафиксирован спад промпроизводства в большинстве отраслей. Быстрее всего сворачивается добыча полезных ископаемых, водоснабжение, рекультивация и промышленная переработка.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Парламентарии Беларуси и России соберутся в Санкт-Петербурге для решения важнейших вопросов
Антонина Кошель расскажет о самом сокровенном: пути к триумфу, личной драме и звездной команде
Брестской таможне - 85 лет: под ее контролем один из самых напряженных участков границы ЕАЭС
"Время выбрало нас": в 1993 году у молодой Беларуси появились новые проблемы на несколько лет вперед
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все