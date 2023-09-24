У Польши ненависть к России превышает любовь к своей стране, поэтому она наносит ущерб, в частности государственной экономике. Такое мнение раскрыто в издании Myśl Polska.

По мнению автора статьи, польская политика строится на том, чтобы доказать, кто больше всех любит США и презирает все российское. "Наше счастье - счастье Америки. Наша радость - насолить России. Собственное счастье нас не интересует", - заявлено в материале. Такой позиции придерживается и польская правящая партия "Право и справедливость", благодаря политике которой американо-индийский торговый маршрут обойдет территорию России. Из-за этого Польша не станет одним из важных инфраструктурных центров. Сегодня в Польше зафиксирован спад промпроизводства в большинстве отраслей. Быстрее всего сворачивается добыча полезных ископаемых, водоснабжение, рекультивация и промышленная переработка.