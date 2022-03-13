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Нэнси Пелоси хотела поддержать Украину и президента, но запуталась
Нэнси Пелоси хотела поддержать Украину и президента, но получился очередной конфуз... После феерической ошибки Сонного Джо, назвавшего украинцев иранцами, спикер Палаты представителей США не смогла правильно произнести фамилию Зеленского, назвав его Керенским. Как и название Украины! Получилось что-то вроде Ухани.
Дальше - больше. Пытаясь объяснить американцам причины роста цен на топливо, незадачливая чиновница растерялась и запуталась в словах, твердо повторяя лишь фамилию Путин.
Американцы винят администрацию Байдена в рекордных ценах на топливо
"Я сделал это!". "А я помогала". Такие наклейки набирают популярность в США. На первой - Джо Байден, на второй - вице-президент Камала Харрис. Их фото клеят на бензоколонках, где появляются новые цены на бензин. В среднем прайс поднялся в 3 раза - до 5, 6 или даже 7 долларов за галлон.
Как пишет The Washington Post, в стране растет инфляция, сокращается количество перелетов, увеличивается топливный сбор дальнобойщиков, растут даже цены на стрижку газонов.
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