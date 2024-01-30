Неожиданный поворот в прямом и переносном смысле. Необычная авария попала в объектив камеры видеонаблюдения. На записи видно, как мотоциклы не смогли разъехаться возле перекрестка на довольно широкой дороге.

Но самое интересное даже не это, а то, как один из участников аварии отреагировал на то, что в него врезался другой мотоциклист. Мужчина схватил первую попавшуюся палку и ударил ей своего оппонента.