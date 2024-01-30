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Необычная авария попала в объектив камеры видеонаблюдения

Неожиданный поворот в прямом и переносном смысле. Необычная авария попала в объектив камеры видеонаблюдения. На записи видно, как мотоциклы не смогли разъехаться возле перекрестка на довольно широкой дороге.

Но самое интересное даже не это, а то, как один из участников аварии отреагировал на то, что в него врезался другой мотоциклист. Мужчина схватил первую попавшуюся палку и ударил ей своего оппонента.

Вот уж действительно суровые будни российской глубинки.

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