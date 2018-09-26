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Необычная дружба между щенком и кенгуренком

Необычная дружба между щенком и кенгуренком покорила сердца пользователей Интернета. На видео видно, что малыши очень дружелюбны между собой. Они играют, а кенгуру даже гладит по голове щенка. У ролика уже около миллиона просмотров.

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