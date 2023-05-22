Необычных клещей обнаружили в России

УченыеТюмГУобнаружили и описали новый вид растительноядных клещей, нетипичных для России. Особи открытого вида стали первыми обнаруженными представителями семейства Linotetranidae на территории России и самыми северными в Евразии, пишет РИА Новости.



Исследователи Тюменского государственного университета (ТюмГУ) отмечают, что многие растительноядные виды клещей являются серьезными вредителями сельскохозяйственных культур, особенно в условиях закрытого грунта (теплицах).



Особую опасность для растений представляют так называемые паутинные клещи, которые хорошо известны людям, увлекающимся садоводством. Название они получили из-за своей способности плести плотную паутину на поверхности листьев растений, которая является для клещей убежищем и защитой от хищников.



Ученые отметили, что часто паутинные клещи могут поражать и домашние растения на подоконниках, попадая в квартиры вместе с принесенным зараженным растением. Эти членистоногие снабжены специальным ротовым аппаратом в виде парных длинных стилетов, позволяющим им легко проникать внутрь листа и высасывать соки растения. Стремительно размножаясь, они уничтожают листья и стебли, тем самым снижая возможности фотосинтеза. Это заметно ослабляет растение и в конце концов приводит к его гибели.



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