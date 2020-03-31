Необычный помощник появился в одном из супермаркетов Германии

Робот по имени Пеппер дает покупателям советы, как сделать поход за продуктамибезопасным и правильным. Например, Пеппер напоминает о том, что у касс нужно соблюдать дистанцию, а еще не паниковать и не скупать все подряд. Посетители признаются, что улыбчивый робот действительно поднимает настроение.