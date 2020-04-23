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Необычный способ порадовать пенсионеров на карантине придумали в Нидерландах

К пожилым людям в дома престарелых приводят альпак! 6 симпатичных зверюшек уже объездили 25 пансионатов по всей стране. Альпаки очень социальные животные, поэтому с удовольствием общаются с пенсионерами, разрешают себя кормить и гладить.

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