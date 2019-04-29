ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Необычный способ уведомления об уплате счета придумали приставы Иркутской области

О необходимости своевременно оплачивать счета напомнила необычным способом Федеральная служба судебных приставов Иркутской области. Девушки учреждения записали кавер-версию песни украинской группы Kazka и поют о том, что нужно платить налоги, алименты и штрафы, не дожидаясь прихода пристава.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все