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Неонацистов, готовивших теракты к 9 Мая, задержали в Москве
В Москве задержали неонацистов, готовивших теракты ко Дню Победы. Как сообщает ФСБ России, они задержаны при попытке заживо сжечь бездомных с помощью коктейлей Молотова. Видео они намеревались опубликовать в Сети для устрашения населения. По данным ФСБ, подозреваемые выполняли задание лидера организации - украинца Егора Краснова.
Минобороны России сообщило о подготовке Киевом провокации
Минобороны России сообщило о подготовке Киевом новых провокаций. По данным ведомства, ВСУ сегодня в ходе отмечаемого Дня памяти и примирения, который учрежден в Украине вместо Дня Победы, нанесут удары "Точкой-У" по жителям Львовской и Волынской областей, а обвинить в произошедшем планируют Россию.
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