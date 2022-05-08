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Неонацистов, готовивших теракты к 9 Мая, задержали в Москве

В Москве задержали неонацистов, готовивших теракты ко Дню Победы. Как сообщает ФСБ России, они задержаны при попытке заживо сжечь бездомных с помощью коктейлей Молотова. Видео они намеревались опубликовать в Сети для устрашения населения. По данным ФСБ, подозреваемые выполняли задание лидера организации - украинца Егора Краснова.

Минобороны России сообщило о подготовке Киевом провокации

Минобороны России сообщило о подготовке Киевом новых провокаций. По данным ведомства, ВСУ сегодня в ходе отмечаемого Дня памяти и примирения, который учрежден в Украине вместо Дня Победы, нанесут удары "Точкой-У" по жителям Львовской и Волынской областей, а обвинить в произошедшем планируют Россию.

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