Неонацисты в Мадриде выступают против распространения ЛГБТ-движения

В Мадриде неонацисты выступают за сохранение традиционных ценностей и против распространения ЛГБТ-движения. Демонстрация проходила в самом толерантном районе города - Чуэка. Манифестанты размахивали флагами и скандировали гомофобные и расистские лозунги. Продлился митинг недолго, обошлось без столкновений.