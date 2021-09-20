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Неонацисты в Мадриде выступают против распространения ЛГБТ-движения

В Мадриде неонацисты выступают за сохранение традиционных ценностей и против распространения ЛГБТ-движения. Демонстрация проходила в самом толерантном районе города - Чуэка. Манифестанты размахивали флагами и скандировали гомофобные и расистские лозунги. Продлился митинг недолго, обошлось без столкновений.

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