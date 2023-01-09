Неопытный сноубордист наделал шума в соцсетях

Неопытный сноубордист, как говорится, выбил страйк во время использования подъемника. Правда, теперь он звезда соцсетей - и это тоже своеобразный успех. Парень забирался на гору, но с определенными трудностями. Видимо этим и привлек внимание других отдыхающих, которые вовремя включили камеру мобильника. Чуть-чуть герою ролика оставалось до вершины, но он не удержался и тут понеслось. Масштаб ЧП нарастал по принципу снежного кома - к концу горки людей, скатывающихся самым непосредственным способом, становилось все больше. Надеемся, обошлось без серьезных травм. Ведь помимо прочего (почти наверняка) внизу горки нашлось достаточно много желающих дать парню бесплатный урок по катанию на сноуборде.