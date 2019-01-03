От неосторожного обращения с пиротехникой пострадали десятки человек во всем мире

Известно о пострадавших в России, Литве, Грузии. Многие до сих пор в больницах. Основные травмы от петард и фейерверков: поврежденные пальцы, кисти рук, переломы, разрывы тканей и ожоги. Среди пострадавших много несовершеннолетних. В Австрии 17-летние подростки не смогли с первой попытки запустить устройство. Один из них подошел к салюту и попытался вновь поджечь фитиль. В результате фейерверк разорвался прямо возле мальчика, от полученных травм юноша скончался в больнице.