Неожиданная отставка. Пропавший глава Интерпола оказался под следствием в Китае

Неожиданно пропавший глава Интерпола направил в генеральный секретариат организации заявление о своей отставке. Оно уже вступило в силу. Мэн Хунвей поехал в Китай в конце прошлого месяца и в последний раз выходил на связь восемь дней назад. Прокуратура города Лиона, где расположена штаб-квартира Интерпола, начала расследование. Центральная комиссия Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины сообщила на своем сайте, что Мэн Хунвей, также занимающий должность замминистра общественной безопасности КНР, подозревается в нарушении закона страны, и в отношении его проводится проверка. Исполнять обязанности главы Интерпола будет представитель Республики Корея Ким Чен Янг. Нового главу организации изберут в конце ноября на Генассамблее Интерпола в Дубае.