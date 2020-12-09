Неожиданная развязка конфликта между губернатором Флориды и местным медиком Ребеккой Джонс. полиция ворвалась в ее дом, направила на Ребекку и ее детей пистолеты, произвела обыск и конфисковала оргтехнику - Ребекка Джонс занималась медицинской статистикой. Она наладила учет числа заболевших таким образом, что стали невозможны манипуляции с количеством случаев COVID. Собранные Ребеккой сведения находились в вопиющем противоречии с утверждениями губернатора Флориды, будто эпидемия побеждена. Для Джонс этот конфликт закончился сперва увольнением, а потом и обыском.