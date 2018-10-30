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Неожиданно рано пришла зима во Францию

50 департаментов превратились в царство снега и льда. Из-за метели люди бросали машины прямо на дорогах. Некоторые провели ночь в своих авто. Порывы ветра достигали 130 километров в час.

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