В Польше неожиданное развитие получила история с недавними столкновениями между полицией и фермерами. Как выяснилось, беспорядки в Варшаве были спровоцированы как раз полицией, которая внедрила агентов-провокаторов в ряды протестующих. Те в ходе митинга принялись доставать булыжники из мостовой и швырять их в блюстителей порядка. В ответ полиция расчехлила весь спецарсенал. Властям очень нужен был триггер, они его получили, чтобы дать волю полиции на избиение тех, кто обеспечивает продовольственную безопасность. Напомним, задержано было более двух десятков человек. Организаторы фермерского протеста сразу заявили, что тут налицо операция МВД под чужим флагом.

"Мы расскажем всему миру про полицейскую провокацию, которая здесь произошла", - возмущается один мужчина.

"Это была полицейская провокация: Туск - преступник и методы его преступны", - говорит другой.