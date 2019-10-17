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Неожиданного пешехода пришлось пропустить боингу на взлетной полосе в Шереметьеве

Прямо перед готовящимся ко взлету лайнером неспеша пробежалась... лиса. Животное совсем не напугал рев моторов. Она покинула полосу, не обращая внимания на гудящий лайнер.

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