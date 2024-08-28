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Неожиданные подробности по делу Павла Дурова. Макрон предлагал основателю Telegram перенести штаб-квартиру компании в Париж

Неожиданные подробности по делу Павла Дурова от Wall Street Journal. По данным издания, Макрон несколько лет назад обедал вместе с основателем Telegram и предлагал ему перенести штаб-квартиру компании в Париж, кроме того, обещал предоставить французское гражданство.

Также газета сообщает, что спецслужбы Франции и Арабских Эмиратов в 2017 году провели совместную операцию по взлому телефона Дурова, якобы на фоне "крайней обеспокоенности" властей Пятой Республики из-за возможного использования мессенджера для вербовки и планирования терактов.

На данный момент свои расследования против Telegram начаты в Южной Корее и Индии, там тоже изучают степень опасности, которую представляет мессенджер в качестве инструмента противоправной деятельности. С другой стороны, ширится и международная кампания в защиту Дурова. Ректоры ряда университетов Европы, Азии и Африки выдвинули его на соискание Нобелевской премии мира.

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