Неожиданные подробности по делу Павла Дурова. Макрон предлагал основателю Telegram перенести штаб-квартиру компании в Париж

Неожиданные подробности по делу Павла Дурова от Wall Street Journal. По данным издания, Макрон несколько лет назад обедал вместе с основателем Telegram и предлагал ему перенести штаб-квартиру компании в Париж, кроме того, обещал предоставить французское гражданство.

Также газета сообщает, что спецслужбы Франции и Арабских Эмиратов в 2017 году провели совместную операцию по взлому телефона Дурова, якобы на фоне "крайней обеспокоенности" властей Пятой Республики из-за возможного использования мессенджера для вербовки и планирования терактов.