Неожиданный гость посетил парикмахерскую в США

На камеру видеонаблюдения попали следующие кадры: спокойную обстановку салона красоты вдруг нарушает дикий олень, который буквально влетает в помещение через окно. Разбив витрину, дебошир устроил в парикмахерской погром и буквально через 20 секунд покинул здание через дверь. Найти беглеца у полиции не получилось.