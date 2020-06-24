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Непал без туризма может потерять 700 миллионов долларов дохода

Без заработка остались как минимум 54 000 человек. Особенно тяжело шерпам, которые поднимаются на вершины гор вместе с туристами. Ожидалось, что в 2020 страну посетят более двух миллионов человек, но из-за пандемии Непал закрыт для въезда. Весенний сезон восхождений на Эверест и Аннапурну мог принести около 4 миллионов за 40 экспедиций, но этого не случилось. Свыше одной тысячи местных отелей и туркомпаний закрылись до следующего сезона - он начнется в ноябре. Туризм и альпинизм - это 8 % ВВП Непала. В 2019 в стране побывало более одного миллиона туристов, каждый в среднем оставлял в стране 44 доллара в день.

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