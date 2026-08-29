Непалу понадобится минимум 4 млрд долларов для восстановления страны

Непал подсчитывает ущерб от мощного наводнения. Для восстановления страны понадобится 4-5 млрд долларов. Об этом изданию Reuters заявил министр финансов Сварним Вагле.

Он отметил, что Непалу необходима иностранная помощь в спасении людей в туннелях, а также в транспортировке, идентификации и хранении тел. Больницы и морги в стране переполнены.

Число жертв при этом продолжает расти. На данный момент известно более чем о 600 погибших. Кроме того, почти 2,5 тыс. человек до сих пор числятся пропавшими без вести.

Наводнения также нанесли серьезный ущерб инфраструктуре: школьным зданиям, больницам, гидроэлектростанциям, дорогам и мостам.