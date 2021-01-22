Неплатежи за услуги ЖКХ в Украине достигли катастрофических масштабов

В Украине неплатежи за коммунальные услуги приобрели в странекатастрофические масштабы. Долг, в пересчете,достиг 2,5 миллиардов долларов. Уже сейчас собираемых в этой сфере платежей нехватает для полноценного функционирования отрасли. И ситуация, как полагаетглава Жилищногосоюза Украины, продолжит усугубляться.Это неизбежно в условиях правительственной политики увеличения тарифов.Протесты граждан по этому поводу приобрели в стране огромный размах: только запервые недели года на десятки процентов выросли цены на газ и электричество длянаселения. К февралю следует ожидать увеличения тарифов на холодную и горячую воду,а также отопление. По мнению главы Жилищного союза, страна стоит на краю пропасти, далее только социальная катастрофа.