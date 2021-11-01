Неподалеку от британского города Солсбери столкнулись два поезда

12 человек пострадали в результате железнодорожной аварии неподалеку от британского города Солсбери. Там столкнулись два поезда. Сначала один из них налетел на какой-то предмет в туннеле, в результате последний вагон сошел с рельсов, снеся при этом железнодорожные сигналы. Через несколько минут в состав врезался другой поезд. Среди пострадавших оказался машинист одного из составов, который был зажат в искореженной кабине.