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Неподготовленность Европы может привести к началу третьей волны уже в январе
С начала пандемии в мире заразилось уже почти 59 миллионов человек. Страны, вводившие жесткий локдаун, сейчас снова испытывают проблемы в экономике. Причем, в разных сферах.
Во Франции книжные предприниматели опасаются банкротства
Например, во Франции банкротства опасаются книжные предприниматели. Их торговые точки закрыты, так как не являются заведениями первостепенной важности. Своеобразная акция протеста прошла в Париже. Католики, не согласные с закрытием костелов, провели службу прямо на улице - у входа в закрытый храм. Один из ресторанов в Бельгии решил справляться с проблемой ограничений креативно. Посетители принимают пищу в отдельно стоящих домах на колесах.
Отделения интенсивной терапии в словенских госпиталях переполнены
И несмотря на жесткие санитарные меры, в Словении отделения интенсивной терапии в госпиталях переполнены. Как отмечает Всемирная организация здравоохранения, неподготовленность медицинской инфраструктуры Европы может привести к началу третьей волны уже в январе.
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