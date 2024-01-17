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Неподкупность и 200 исследований в год: какой организации в ФРГ доверяют больше, чем церкви, полиции и Красному Кресту
Во все времена ценилось качество. И в Беларуси официально вступил в силу год, посвященный этому. Тема куда глубже и важнее, чем может показаться на первый взгляд. Держать марку не для галочки и постоянно работать над собой - стандарты качества кардинально влияли на судьбы компаний и целых стран.
Германия, например, не стала исключением. Там есть специальный институт качества - "Штифтунг Варентест". Организация тестирует продукцию и размещает свою рецензию в специальных журналах, присваивая оценки от "хорошо" до "неудовлетворительно". Результаты опросов показывают, что уровень доверия населения к институту даже выше, чем к полиции, церкви и Красному Кресту.
Институт, в котором работают около 400 человек, известен своей неподкупностью и рядом кейсов, из-за которых производителям пришлось напрячься или даже закрыться. Ежегодно он проводит примерно 200 исследований.
В 2004 году "Штифтунг" поставили резко отрицательную оценку крему для лица от знаменитой немецкой актрисы Хельги Глас. В своей статье институт написал, что "крем уничтожает лицо, осыпая его раздражением и болячками". Артистка подала в суд на организацию, однако проиграла его, и крем пришлось убрать из продажи.
Руки и глаза "Штифтунг" добрались и до футбольных стадионов. В преддверии чемпионата мира 2006 года в Германии организация раскритиковала безопасность ряда арен, причем и главную - "Олимпиаштадион" - пришлось переделывать. Как и производитель детских кресел Britax Romer после краш-теста переделывал модель.
Само качество товаров, качество жизни и качество услуг очень сильно зависит от общего состояния государства и общества. Без элементов самоуважения никакой "Штифтунг Варентест" не поможет сохранить это качество.
В чем секрет резких экономических взлетов отдельных стран? Как научиться выпускать лучшие в мире товары? Каким будет знак качества Беларуси и почему важен вклад каждого? Ответы на эти вопросы - в новом выпуске "Понятной политики".
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