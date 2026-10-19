Неподъемные цены в домах престарелых разоряют польские семьи

Глубокий кризис в Польше бьет по самым незащищенным. Как пишут местные СМИ, ежемесячная плата в польских домах престарелых взлетела до неподъемных сумм - от 1,5 до 7,5 тыс. долларов.

Согласно правилам, если пенсии стариков не хватает, оплачивать разницу обязаны дети и супруги. В Варшаве ценник зашкаливает за 3 тыс. долларов, буквально разоряя простые семьи.

На этом фоне в стране фиксируется резкий рост финансовой тревожности. По данным опроса, ухудшения материального положения в ближайшие три месяца ожидают более 33 % горожан. А в сельских районах к росту бедности готовятся свыше 40 % поляков.