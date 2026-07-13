Непогода в Бангладеш унесла жизни более 50 человек

Бангладеш столкнулась с разрушительными последствиями стихии. В результате масштабных наводнений и вызванных ими оползней в стране погиб уже 51 человек, еще не менее 39 жителей получили ранения.

Критическая ситуация зафиксирована сразу в 7 регионах, где непрекращающиеся ливни привели к разливу крупнейших рек.

Разгул природной аномалии затронул более 1 млн граждан. Потоки воды и грязевые массы полностью затопили сотни населенных пунктов, размыли ключевые автодороги и уничтожили тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий.