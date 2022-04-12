Непогода на Филиппинах унесла жизни 25 человек

Филиппины во власти непогоды. Последние дни большая часть страны под влиянием тропической стихии. Порывы ветра до 63 километров в час и проливные дожди привели к оползням в центральной и южной частях. 25 человек погибли. Еще 6 пропали без вести. За минувшие выходные зафиксированы сотни подтоплений деревень. Из-за этого порядка 30 тысяч семей вынуждены экстренно эвакуироваться. Спасательные службы работают в режиме повышенной готовности.