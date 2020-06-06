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Непогода на севере Италии

Шторм в Атлантике принес с собой сильные ветры и проливные дожди. Произошли оползни и наводнения. Местами за 6 часов выпало 200 миллиметров осадков. Пожарные бригады ликвидируют последствия ураганов. А почти вся историческая часть Венеции ушла под воду из-за рекордного прилива воды. Это нетипично для начала лета. Сильнейшее за последнее полвека наводнение в городе произошло осенью прошлого года. Тогда уровень воды составил 187 сантиметров.

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